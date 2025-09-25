Municipios son libres de administrar su recurso, dice Torres

Luego que se reveló que 10 presidentes municipales obtienen un salario mensual superior al del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, valoró que el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) es la instancia que puede tomar una decisión al respecto.

Recientemente la organización Ciudadanos Observando, documentó que entre otros, los alcaldes de Tamasopo, Guadalcázar, Xilitla y Villa de Ramos, ganan más de 91 mil 500 pesos brutos al mes, es decir, más que el salario del mandatario estatal.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que, si bien todos los municipios tienen autonomía para disponer y administrar sus recursos públicos como mejor lo consideren, están sujetos a ciertas legislaciones y normativas.

Precisó que la Constitución general y estatal prohíbe que algún funcionario estatal obtenga mayor salario que el propio gobernador, específicamente el artículo 133 de Carta Magna local.

Adujo que, en caso de transgredirse la norma constitucional, se prevén sanciones como la devolución de la diferencia de tales emolumentos, facultad correspondiente al órgano de fiscalización estatal.

“De entrada, recordemos que todos los ayuntamientos tienen una autonomía municipal y esa autonomía les permite de cierta forma administrar sus finanzas y hacienda pública, sin embargo, esta autonomía tiene normas y tiene reglas”, concluyó.