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Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Narcomenudeo, principal delito en Villa de Pozos
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      A reserva de que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) publique las cifras consolidadas de incidencia delictiva a octubre, en Villa de Pozos el narcomenudeo de posesión simple y la violencia familiar se mantienen como los dos delitos más denunciados, además del aumento de robos con respecto al inicio del año.

      Abril fue el mes con más reportes: 124, seguido de mayo, con 119. Septiembre presentó el menor total del periodo, con 85 registros, por debajo de los 92 de agosto.

      El nuevo municipio acumuló 916 incidencias delictivas entre enero y septiembre de 2026. El balance muestra una disminución de los reportes durante el tercer trimestre del año respecto al segundo, aunque el comportamiento varía según el delito.

      El narcomenudeo, con 284 registros, y la violencia familiar, con 216, son los delitos con mayor incidencia y representaron conjuntamente el 54.6 por ciento del total. Les siguieron el robo, con 122; las lesiones, con 50; otros delitos del fuero común (sin especificar), con 48; daño a la propiedad, con 42; fraude, con 36; amenazas, con 25; allanamiento de morada, con 15 y abuso sexual, con 10.

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      Uno de los cambios más relevantes se observa en robo, cuyos registros pasaron de 26 en el primer trimestre a 46 en el tercero, un incremento de 76.9 por ciento. En contraste, el narcomenudeo disminuyó de 107 a 79. Asimismo, 22 tipos de delito permanecen sin incidencias en lo que va del año.

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