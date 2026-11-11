logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Una nueva historia comienza para Isabella

Fotogalería

Una nueva historia comienza para Isabella

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Necesario, modificar hábitos de consumo de agua: D. González

Así lo dice Conagua ante los esfuerzos para dotar a la población del vital líquido

Por Samuel Moreno

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Necesario, modificar hábitos de consumo de agua: D. González
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Aunque autoridades de los distintos niveles de gobierno realizan trabajos para mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de San Luis Potosí, estas acciones serán insuficientes si la población no modifica sus hábitos de consumo y cuidado del recurso, advirtió Darío Fernando González Castillo, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí.

      El funcionario federal consideró que la cultura del agua sigue siendo uno de los principales pendientes, pues señaló que buena parte de la población comienza a preocuparse por el suministro únicamente cuando abre la llave y no recibe agua, en lugar de adoptar medidas preventivas para evitar escenarios de escasez.

      Explicó que, mientras las autoridades trabajan en la rehabilitación de pozos, plantas de tratamiento, filtros y otras instalaciones, persisten prácticas cotidianas que afectan el sistema de drenaje y complican la gestión del agua, como arrojar basura, descargas de agua jabonosa y aceite de talleres mecánicos al alcantarillado.

      González Castillo indicó que Conagua mantiene trabajos de trasvase para proteger el agua almacenada, además de operativos de revisión en pozos de Interapas para verificar medidores y descargas. También destacó la participación de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y del Ayuntamiento de San Luis Potosí en acciones de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre los proyectos que requieren atención mencionó la planta Himalaya y la recuperación de las instalaciones de tratamiento de Tenorio y El Morro, al considerar que es necesario avanzar en su rehabilitación para evitar que las condiciones de infraestructura comprometan el suministro en el futuro.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP
        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP

        Acuerdan levantar paro en Ciencias Químicas-UASLP

        SLP

        Pulso Online

        A las 16:00 horas de este martes, las actividades académicas se reanudaron con normalidad

        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión
        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

        Niega Marco Gama acuerdos políticos con Galindo tras reunión

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Luego de ser captados en un restaurante, señaló que se trató de una práctica cotidiana de diálogo

        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso
        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

        Arreola reclama que no exista oposición real en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Cuestionó que las bancadas de PVEM, PRI, PAN y MC respalden mutuamente sus propuestas

        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán
        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

        Gámez pedirá auditar el puente Jacobo Payán

        SLP

        Pulso Online

        El diputado exigió a Galindo publicar los precios unitarios y el expediente de la obra