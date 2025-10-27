“Necesario, obras y proyectos en la Zona Ind.”

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable en el Congreso del Estado, César Arturo Lara, señaló que el siguiente paso en materia de desarrollo territorial es la consolidación de las obras y proyectos implementados en los 59 municipios de San Luis Potosí, con especial atención a la Zona Idustrial y al área metropolitana.

Lara destacó que, si bien el mantenimiento de la infraestructura recae principalmente en el Ayuntamiento de la Capital, desde el Congreso se buscan mecanismos para impulsar de manera complementaria el crecimiento de la Zona Industrial, favoreciendo no sólo la productividad, sino también la calidad de vida de los trabajadores que laboran en este sector.

Asimismo, consideró prioritario garantizar un desarrollo sostenido en los siete municipios que integran el área metropolitana, procurando que su crecimiento sea equilibrado y coordinado.

El legislador explicó que uno de los retos pendientes es la apertura de nuevos terrenos en la Zona Industrial, destinados a negocios y emprendimientos, sin interferir en la autonomía del Ayuntamiento para la asignación de uso de suelo. En este contexto, recordó que continúa pendiente la resolución de la controversia constitucional promovida por el Ayuntamiento de la Capital, sobre la cual se esperan avances antes de determinar nuevas acciones legislativas.

César Arturo Lara enfatizó que proyectos recientes como la Vía Alterna Sur han tenido un impacto positivo en la movilidad de la Zona Industrial, reduciendo significativamente los tiempos de traslado hacia la parte poniente de la ciudad.

Anteriormente, recorridos de entre 12 y 18 kilómetros podían tardar hasta dos horas; hoy, el promedio se ha reducido a cerca de una hora, mejorando la eficiencia y conectividad para los trabajadores.

El diputado concluyó que la consolidación de los avances en infraestructura, movilidad y desarrollo industrial será la prioridad del segundo año legislativo, con la intención de equilibrar crecimiento económico y bienestar urbano en toda la región metropolitana.