Necesario, prevenir la rabia con vacunación

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Las enfermedades bacterianas transmitidas de animales a humanos como leptospirosis y rickettsiosis, siguen representando un riesgo directo para la salud pública en San Luis Potosí, con potencial de transmisión a humanos, advirtió el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado (CMVZSLP), Antonio Muñoz Ramos, al alertar también sobre brotes de moquillo y parvovirus en animales de compañía derivados de la sobrepoblación.

El especialista señaló que, aunque México mantiene actualmente el estatus de país libre de rabia urbana, la amenaza no está eliminada, por lo que insistió en la urgencia de sostener de forma permanente las campañas de vacunación y control de animales para evitar cualquier reintroducción del virus.

Muñoz Ramos explicó que enfermedades como moquillo y parvovirus continúan registrando brotes asociados al incremento de la población canina y a la alta circulación de virus en entornos compartidos, lo que facilita su propagación entre animales.