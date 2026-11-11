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Niega Marco Gama acuerdos electorales con E. Galindo C.

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Niega Marco Gama acuerdos electorales con E. Galindo C.
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      Luego de ser observado tomando café con el alcalde de la Capital, Enrique Galindo Ceballos, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local, Marco Gama Basarte, negó que exista algún acuerdo político o electoral entre ambos.

      Argumentó que el encuentro respondió a una práctica cotidiana de diálogo con distintos actores políticos y no a una negociación rumbo al próximo proceso electoral.

      Gama Basarte reconoció que la reunión coincidió con el ambiente político que actualmente se vive en San Luis Potosí, pero insistió en que no tuvo una finalidad electoral. Sostuvo que la cordialidad entre los distintos niveles de gobierno no representa debilidad y consideró que mantener una buena relación entre autoridades permite evitar divisiones que terminan afectando a la ciudadanía.

      El legislador defendió que Movimiento Ciudadano busca contribuir al entendimiento y respeto entre los diferentes poderes y órdenes de gobierno.

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      Añadió que su partido está dispuesto a servir como un medio para generar armonía política. "En Movimiento Ciudadano pues nos preocupa que haya un buen entendimiento, que haya respeto entre los diferentes poderes, nosotros somos uno de ellos y también pues estamos en esa disposición de ser un medio pues para buscar la armonía entre los diferentes espacios de gobierno", expresó.

      Ante los cuestionamientos sobre si el acercamiento con Galindo contradice la postura de Movimiento Ciudadano de competir sin alianzas, Gama dijo que dialogar con otros actores políticos no implica una decisión electoral.

      Precisó que las determinaciones corresponden a los órganos colegiados del partido y a la Coordinación Nacional, y aseguró que hasta este 10 de noviembre de 2026 no existe ninguna definición electoral respecto a otras fuerzas políticas.

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