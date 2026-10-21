Niega Sedesore se condicione la entrega de apoyos sociales

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La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) no ha recibido denuncias formales por la presunta condicionante de reproducir videos promocionales de funcionarios y representantes políticos para acceder a despensas, luego de que circularan señalamientos de vecinos de la colonia El Sausalito, informó su titular, María del Rosario Martínez Galarza.

La funcionaria señaló que, hasta el momento, la dependencia únicamente tiene conocimiento de lo publicado en medios y redes sociales, sin que se haya presentado documentación que permita sustentar jurídicamente los señalamientos. No obstante, aseguró que cualquier denuncia contra servidores públicos será atendida.

Explicó que la entrega de apoyos se realiza mediante vales previamente revisados y verificados, en los que se establece el domicilio de las personas beneficiarias, mientras que los delegados tienen la responsabilidad de distribuirlos. Sostuvo que algunas decisiones de los ciudadanos relacionadas con la recepción de los apoyos no necesariamente corresponden a instrucciones de la dependencia.

Martínez Galarza indicó que, cuando se presenta una denuncia contra algún delegado, la Sedesore da seguimiento en coordinación con la Consejería Jurídica y la Contraloría. Advirtió que, si se comprueba que un servidor público incumplió sus funciones o tomó decisiones sin autorización, se procederá en su contra.

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