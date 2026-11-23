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Con una breve procesión encabezada por niñas y niños que participan en el Catecismo, seguida de una celebración eucarística, la parroquia de San Francisco de Asís de Villa de Pozos conmemoró este domingo la solemnidad de Cristo Rey del Universo, una de las festividades más importantes del calendario católico.

La celebración tiene un significado especial para los creyentes, ya que marca el cierre del año litúrgico y antecede al Adviento, periodo de preparación espiritual para la Navidad que representa la espera del nacimiento de Jesucristo y el inicio de un nuevo ciclo dentro de la Iglesia Católica.

Esta festividad fue instaurada en 1925 por el papa Pío XI, en una época marcada por profundas transformaciones políticas y sociales en distintas partes del mundo. El objetivo era reafirmar públicamente la enseñanza de que Jesucristo es reconocido por la fe católica como rey de la Iglesia y de toda la creación.

El sacerdote a cargo de la celebración evocó uno de los episodios más significativos de la historia religiosa de México: la Guerra Cristera, conflicto ocurrido entre 1926 y 1929 en respuesta a las restricciones impuestas al culto religioso durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles.

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Recordó que miles de fieles defendieron entonces sus convicciones religiosas y que la expresión "¡Viva Cristo Rey!", asociada hoy a esta solemnidad, se convirtió en una de las consignas más representativas de aquel movimiento.