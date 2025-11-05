No acaban de contar damnificados

La secretaria de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, informó que el censo de familias afectadas por las lluvias en municipios de la Huasteca, registra un avance del 80 por ciento, lo que permitirá iniciar la entrega de apoyos económicos y en especie a las personas damnificadas.

La funcionaria indicó que, una vez concluido el levantamiento de datos , se otorgarán 20 mil pesos a cada damnificado, además de kits con artículos básicos para el hogar. “Los paquetes incluyen estufas, refrigeradores, parrillas, colchones y otros electrodomésticos. Antes de entregarlos, verificamos quiénes son acreedores al apoyo”, señaló.

Martínez Galarza mencionó que entre los municipios con mayores daños se encuentran Axtla, Tampamolón, Xilitla y Aquismón, de donde continúan recibiendo solicitudes de ayuda.

Aseguró que cada caso es revisado para evitar que los apoyos se distribuyan sin control. “Con el apoyo económico que estamos trabajando, sí tenemos que ser muy certeros”, explicó.

