logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Fotogalería

TORNEO DE GOLF DE HALLOWEEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

No acaban de contar damnificados

Martínez Galarza menciona municipios más afectados por lluvias en la Huasteca

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
No acaban de contar damnificados

La secretaria de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), María del Rosario Martínez Galarza, informó que el censo de familias afectadas por las lluvias en municipios de la Huasteca, registra un avance del 80 por ciento, lo que permitirá iniciar la entrega de apoyos económicos y en especie a las personas damnificadas.

La funcionaria indicó que, una vez concluido el levantamiento de datos , se otorgarán 20 mil pesos a cada damnificado, además de kits con artículos básicos para el hogar. “Los paquetes incluyen estufas, refrigeradores, parrillas, colchones y otros electrodomésticos. Antes de entregarlos, verificamos quiénes son acreedores al apoyo”, señaló.

Martínez Galarza mencionó que entre los municipios con mayores daños se encuentran Axtla, Tampamolón, Xilitla y Aquismón, de donde continúan recibiendo solicitudes de ayuda.

Aseguró que cada caso es revisado para evitar que los apoyos se distribuyan sin control. “Con el apoyo económico que estamos trabajando, sí tenemos que ser muy certeros”, explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incumplió Congreso fallo a favor de Nava
Incumplió Congreso fallo a favor de Nava

Incumplió Congreso fallo a favor de Nava

SLP

Martín Rodríguez

Tienen hasta este miércoles para borrar al exedil y su Cabildo de listas del SEA y el IFSE.

Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP
Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP

Sin avance ni solución el conflicto en el ITSLP

SLP

Leonel Mora

Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”
Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”

Estudiantes de la UPSLP invitan a su “Sale Force Fest”

SLP

Leonel Mora

Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas
Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas

Productores de flor de cempasúchil reportaron buenas ventas

SLP

Flor Martínez

Entre una y dos hectáreas sembraron los agricultores con el fin de que la producción fuera basta