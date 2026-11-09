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No funciona el simulador de finiquitos

Se desconoce desde cuándo presenta fallas técnicas: Ochoa

Por Rubén Pacheco

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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No funciona el simulador de finiquitos
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      Cecilia Senllace Ochoa Limón, directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado (CCLE), informó que la institución cuenta con un simulador para calcular finiquitos en caso de un despido o renuncia al empleo, sin embargo, al consultarlo no está disponible.

      Refirió que el sitio fue desarrollado por la institución, en donde también las personas empleadas pueden descargar las actas de cumplimiento y los formatos de la solicitud de conciliación, ya sean personas físicas o morales. 

      "Hemos brindado las herramientas de una manera remota, es decir, en la página del Centro de Conciliación pueden calcular sus finiquitos, en caso de que lleguen a querer renunciar en su momento, a sus trabajos", concluyó.

      Señaló que el año pasado el Centro Estatal cerró con 18 mil asuntos, entre convenios y audiencias, cuya cifra podría ser similar en el 2026, pero "hemos visto una mejoría, porque vemos que son más convenios que solicitudes", añadió .

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      No obstante, al ingresar al sitio oficial https://ccl.slp.gob.mx/tramites-y-servicios/, ir al acceso "calculadora para prestaciones laborales y posteriormente hacer clic, remite a una página a la cual no se puede acceder.

      Es decir, si alguna persona desea seguir la sugerencia de la funcionaria estatal se llevará la sorpresa de que no funciona. Hasta del momento, se desconoce desde cuándo presenta fallas técnicas.

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