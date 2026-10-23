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"Exonera" FGE a empleados Seduvop tras desecho de residuos

García Cázares aclaró que no se configuró ningún delito contra el ambiente

Por Rubén Pacheco

Octubre 23, 2026 12:58 p.m.
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Exonera FGE a empleados Seduvop tras desecho de residuos
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      Debido a que no se configuró alguno de los delitos contra el ambiente, previsto en el Código Penal del Estado, el Ministerio Público resolvió no ejercer acción penal en contra de los tres empleados de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), que fueron identificados desechando residuos clandestinamente al norte de la capital.

      Por ende, los trabajadores quedaron en libertad al no existir ilícito que perseguir, informó este viernes por la mañana María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

      El pasado 10 de octubre, tres trabajadores fueron detenidos por policías municipales, al ser sorprendidos tirando maleza, ramas y muebles de forma clandestina al norte de la capital potosina –donde proliferan ese tipo de tiraderos–.

      "A ellos (los trabajadores de la Seduvop) se les dejó en libertad, porque no se configuró ningún delito contra el ambiente", complementó la fiscal general.

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      El artículo 294 del Código Penal del Estado, precisa que se sanciona como delito ambiental a quien ilícitamente descargue o deposite hasta 3 metros cúbicos de residuos de la industria de la construcción en: un área natural protegida o área de valor ambiental de competencia estatal; una barranca; una zona de recarga de mantos acuíferos; un área verde en suelo urbano; y en un predio baldío.

      A partir de lo expuesto por García Cázares y según lo establecido en dicho numeral, significa que, aunque los imputados desecharon una cantidad de residuos en un predio baldío, esta fue menor a lo penalizado, así como otro tipo de material.

      En días anteriores, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, calificó como "una mentira" que los trabajadores estatales estuvieran tirando basura y aseguró que solo la recogían, incluso acusó que el ayuntamiento tiene la "orden" de intervenir y detener las obras realizadas por el Gobierno del Estado en la capital.

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