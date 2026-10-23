Baja al 61% percepción de inseguridad en la capital y Soledad

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En el tercer trimestre del 2026 disminuyó la percepción de inseguridad en la metrópoli potosina, conformada por la capital y Soledad de Graciano Sánchez.

No obstante, el 50.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la seguridad empeorará en los próximos 12 meses.

En dicho período, el 61 por ciento percibió una zona metropolitana insegura, porcentaje inferior en 1.5 por ciento respecto al trimestre previo, donde la percepción ascendía al 62.5 por ciento.

El mismo efecto a la baja se suscitó en la comparativa anual, pues entre julio y septiembre del 2025 el porcentaje correspondió a 70.9 por ciento, es decir, un decremento de 9.9 por ciento frente al 61 por ciento referido.

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Pese a la disminución significativa, el 50.6 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la seguridad empeorará en los próximos 12 meses, advirtió la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Mientras que, para el 87.5 por ciento de la ciudadanía la casa es el lugar más seguro, el 73.2 por ciento consideró al cajero automático localizado en la vía pública como el punto más inseguro, según el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).