Congreso revisaría quejas contra Giovana Argüelles

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La exigencia de destituir a Giovana Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), rebasa las facultades directas del Congreso del Estado, reconoció Marco Gama Basarte, presidente de la comisión en la materia del Poder Legislativo.

Tras reunirse con las representantes de Vozes, el diputado de Movimiento Ciudadano informó que se comprometió a documentar las quejas pendientes y precisar qué recomendaciones de la CEDH no han sido respondidas y cuánto tiempo llevan sin atención.

También recordó que la comisión legislativa aprobó citar a comparecer a Argüelles Moreno, aunque sostuvo que primero deberán escuchar a ambas partes antes de emitir una valoración sobre el desempeño del organismo.

Gama Basarte explicó que la destitución no corresponde directamente a la comisión legislativa y que cualquier procedimiento tendría que ajustarse a las vías legales.

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Añadió que Vozes planteó la posibilidad de promover un juicio político, cuya viabilidad y argumentos deberán revisarse antes de determinar qué acciones pueden emprenderse desde el Congreso.

El legislador señaló que una eventual remoción requeriría revisar el desempeño de la CEDH y, posteriormente, valorar las propuestas para reponer el proceso mediante una convocatoria.