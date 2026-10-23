FGE investiga muerte de niño en Inpojuve, confirma García Cázares

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Luego de la muerte de un niño el pasado 19 de octubre, derivado que presuntamente le cayó encima una portería en la sede del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que continúa las investigaciones para determinar la causa del fallecimiento.

Aunado a ello, la Policía de Investigación (PDI) y el personal de pericial se encuentran en proceso de establecer la mecánica de hechos, a fin de establecer si existió la comisión de homicidio o solo correspondió a un accidente, complementó.

La fiscal general refirió que el Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación, se mantiene a la espera de los resultados de Servicios Periciales, consistentes en los dictámenes que provocaron el deceso del infante.

"Se abrió una carpeta de investigación y se está dando seguimiento. Servicios Periciales entre hoy y el lunes nos entreguen todos los dictámenes", exteriorizó.

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Cuestionada sobre cómo se indaga parcialmente el asunto, García Cázares reiteró que se llevan a cabo las averiguaciones para establecer si existe alguna situación de homicidio o se trató de un accidente.

Según testimonios recabados por la prensa el día de los hechos, ante la presunta falta de una ambulancia, el niño fue llevado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde falleció.