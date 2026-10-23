Maru Campos asegura que ella no acusó al exfiscal

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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, aseguró que ella no acusó al exfiscal del estado, César Jáuregui Moreno, actualmente vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de traición a la patria en el caso de los agentes de la CIA en la entidad.

"Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé (...) hay muchas contradicciones en esta plática", expresó la panista durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva durante su programa "Por la Mañana" de Grupo Fórmula.

Consideró que la conversación con la presidenta el pasado 19 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez se está volviendo una "guerra de dimes y diretes" que, asegura, no podrá ganarle desde su cargo de Gobernadora.

"Esto se va a volver una guerra de dimes y diretes y ella es la presidenta de la República y es difícil ganarle o ponernos en competencia", sostuvo.

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Sobre el caso de los agentes norteamericanos, la panista defendió que ella no sabía nada sobre la presencia de los elementos en la entidad.

"Ella sabía perfectamente bien que yo no sabía de los agentes norteamericanos (...) ella y su equipo tenían perfectamente claro que yo no estaba enterada, que ese operativo lo había planeado el entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comandante Zuany y el exfiscal, y que yo no sabía nada, entonces esto que se cuenta ahorita por parte de la presidenta, bueno, hay verdades y no hay verdades, pero yo no quiero entrar a este tema de dimes y diretes", añadió.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria federal dio más detalles de la reunión que sostuvo con la Gobernadora de Chihuahua y expuso que "hubo un momento de tensión en la conversación" en torno al tema de los agentes de la CIA.

"Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento las dos. Ella me reclamó de por qué la había acusado yo de haber traicionado a la patria. Yo le dije: ´no, tiene que investigarse porque entraron agentes extranjeros a México sin el permiso´. Cuando yo le dije, es que entraron agentes, ella me dijo, ´no fui yo, fue el exfiscal (César Jáuregui)", reveló la mandataria federal.

En respuesta, Maru Campos sostuvo en entrevista con Grupo Fórmula que a ella no le corresponde hablar del tema del exfiscal y expresamente comentó: "No me corresponde a mi, les corresponde al Poder Judicial y no me corresponde a mi hablar del tema porque también sería estar violando la presunción de inocencia o el debido proceso que tú sabes que yo lo sufrí en algún momento con Javier Corral (...) no quiero hacer lo mismo porque no soy igual que ellos, dejemos que las instancias nos digan que es lo que hizo este señor".

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"No es mi prioridad Ariadna", dice Maru Campos tras acusarla de nexos con el narco

Con respecto a las acusaciones que hizo contra la dirigente de Morena, Ariadna Montiel Reyes, la mandataria estatal dijo que no ha presentado pruebas porque no es su prioridad y que sólo quiso poner sobre la mesa el asunto.

"No he presentado pruebas, no es mi prioridad Ariadna, mi prioridad es darle resultados a los chihuahuenses", señaló y acusó que "Ariadna ha tenido contacto desde el año 2021 con el cártel del crimen organizado, con el grupo de terroristas (...), el grupo de Sinaloa, el Cártel de Sinaloa".

Por la mañana, la presidenta de México defendió la honestidad de la líder morenista diciendo que al hacer acusaciones de este tipo siempre deben presentarse pruebas.