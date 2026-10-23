Reclasifican acusación contra Octavio N por ataque a recepcionista; seguirá preso

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Un juez de control vinculó a proceso a Octavio N por lesiones calificadas, tras reclasificar la acusación de feminicidio en grado de tentativa por la agresión contra una trabajadora del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, Ciudad de México.

El imputado permanecerá en prisión preventiva justificada, medida cautelar que continuó vigente después de la audiencia realizada en las salas orales de Doctor Lavista.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina sostuvo que los hechos debían investigarse como tentativa de feminicidio. Sin embargo, el juzgador consideró insuficientes los elementos presentados para mantener esa clasificación y resolvió continuar el procedimiento por lesiones calificadas.

La decisión modifica el delito por el que será procesado Octavio N, pero no implica su liberación ni una sentencia sobre su responsabilidad.

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La víctima cuestiona la reclasificación

Edgar Adaya, asesor jurídico de la trabajadora, manifestó su desacuerdo con la resolución. Explicó que durante la audiencia se presentaron datos sobre antecedentes de violencia contra la víctima en su entorno laboral que, desde su perspectiva, respaldaban la acusación inicial.

Según el abogado, esos argumentos no fueron suficientes para el juez, quien atendió la petición de la defensa de reclasificar el delito.

Una agresión captada en video

Los hechos ocurrieron el 29 de junio, cuando Octavio N presuntamente golpeó a la trabajadora en el vestíbulo del hotel, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, después de una discusión.

La agresión quedó registrada por cámaras de seguridad. La difusión de las imágenes dio notoriedad al caso y aumentó la atención pública sobre la búsqueda del señalado, quien posteriormente fue localizado en Estados Unidos.

El 16 de octubre fue entregado a las autoridades mexicanas en la garita de Tijuana, Baja California, y quedó a disposición de la justicia por el ataque.

Con la nueva resolución, la investigación continuará por lesiones calificadas, mientras el imputado permanece recluido y se desarrollan las siguientes etapas del procedimiento penal.