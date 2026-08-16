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No hay daños por lluvias en planteles escolares

Por Flor Martínez

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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No hay daños por lluvias en planteles escolares
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      Hasta el momento no se han registrado daños en escuelas de Soledad de Graciano Sánchez a causa de las lluvias durante la actual temporada, informó la directora de Educación Municipal, Velia Guadalupe Castro Granja, quien aclaró que las atenciones realizadas en dos planteles corresponden a reportes previos al periodo vacacional. 

      Explicó que en ambos casos se brindó apoyo con un camión Vactor para realizar trabajos relacionados con el drenaje, debido a problemas que ya habían sido reportados cuando los estudiantes todavía se encontraban en clases. 

      La funcionaria señaló que se trata de los mismos dos planteles que requirieron atención durante las lluvias anteriores, por lo que los trabajos no corresponden a afectaciones recientes registradas durante las vacaciones. 

      Agregó que hasta ahora no se han recibido nuevos reportes por filtraciones, inundaciones u otro tipo de daños en los planteles educativos derivados de las precipitaciones recientes. 

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      Finalmente afirmó que se mantienen atentos a cualquier reporte que pueda presentarse ante las lluvias, particularmente de cara al regreso a clases.

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