"No se puede hacer política en la UASLP"
Responde la institución a señalamientos de Morena y el PVEM
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El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, recordó que las instalaciones de esta casa de estudios no pueden usarse para promoción político-partidista, como establece el artículo 8 del Estatuto Orgánico.
Tras las recientes invitaciones realizadas a figuras políticas para participar en encuentros académicos y estudiantiles, puntualizó que las y los directores de las facultades deben conocer dichas actividades, supervisarlas y prevenir cualquier infracción a la normativa, aunque las organicen las representaciones estudiantiles.
Ante la proximidad del proceso electoral, exhortó a evitar este tipo de invitaciones a actores políticos, ya que pueden comprometer la imparcialidad de la institución, incluso si se enmarcan en conferencias sobre temas académicos o profesionales.
La UASLP respeta las convicciones políticas de su comunidad, afirmó Zermeño Guerra; sin embargo, subrayó que éstas no pueden convertirse en actos de promoción partidista dentro de la misma universidad.
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Asimismo, solicitó a las direcciones reforzar la prevención. Si hay incumplimientos, los consejos técnicos consultivos deberán revisar cada caso y podrán decidir desde un apercibimiento hasta turnarlo al H. Consejo Directivo Universitario.
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