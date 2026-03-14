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Notarios reforzarán programa de vivienda

Se darán 6 mil escrituras a casas de apoyo social: Barrón C.

Por Martín Rodríguez

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
Notarios reforzarán programa de vivienda

Notarías adscritas al Colegio de Notarios de San Luis Potosí, extenderán un aproximado de 6 mil escrituras para la generación de vivienda de apoyo social del gobierno estatal, informó el presidente del organismo privado de los fedatarios, Juan Carlos Barrón Cerda.

Comentó que las escrituras públicas que entregarán, apenas forman parte de un primer proceso para dar seguridad jurídica a quienes resulten beneficiarios de la vivienda de los programas del estado.

Con independencia de los programas que diseñe el gobierno estatal, lo que ofrecen los notarios a los beneficiarios será la garantía de la seguridad jurídica de la tenencia de su predio. En ese sentido, informó que se buscará que cada propietario tenga la tranquilidad de que la escrituración le permitirá el acceso a una posesión segura del lugar donde se ubicará su patrimonio. 

Adelantó que este primer paquete de viviendas no será el único, pero tampoco se quedará en ese número, sino que lleva una idea más ambiciosa, en la que el notariado colaborará según las necesidades del proyecto para entregar más vivienda popular. 

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El plan de vivienda se denomina “Tu Casa, Tu Apoyo”, ideado por el gobierno para tratar de casa a personas que no tienen posibilidad de adquirir una a a través de un crédito pero también requiere de un lugar estable. 

Barrón Cerda informó que hay mucha actividad conjunta para desarrollar proyectos de reconstrucción social y una parte importante de esa actividad la tiene el notariado, con la suma para los programas de intervención y dotación de vivienda económica o accesible para quienes no tienen posibilidades económicas.

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