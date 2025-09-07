logo pulso
SLP

Nuevamente Acceso Norte quedó con severas inundaciones

El problema se debe al desnivel que presenta un tramo de la vialidad

Por Flor Martínez

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Las lluvias registradas la noche del viernes provocaron encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de Soledad de Graciano Sánchez. Uno de los sectores más afectados fue la avenida Acceso Norte, donde comerciantes y vecinos padecen cada temporada de lluvias la acumulación de agua que tarda en disminuir. 

El problema se debe al desnivel que presenta un tramo de la vialidad, a la altura del puente de ascenso a los carriles centrales que conducen hacia el distribuidor vial Benito Juárez, lo que ocasiona que el estancamiento afecte a los locales de venta de muebles rústicos establecidos en la zona. 

Para atender esta situación, el Ayuntamiento de Soledad, puso en marcha hace unas semanas la construcción de un colector pluvial que permitirá reducir los efectos de las lluvias sobre esta avenida principal. 

Mientras la obra concluye, los habitantes se ven obligados a tomar precauciones para proteger su mercancía, y tanto peatones como trabajadores enfrentan dificultades para cruzar, ya que el nivel del agua llega hasta las banquetas. 

Los automovilistas que circulan por el lugar también deben disminuir la velocidad y manejar con precaución para evitar daños en sus vehículos.

