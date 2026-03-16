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Nuevo frente frío impactará a SLP este lunes

Rachas de hasta 80 km/h.

Por Redacción

Marzo 16, 2026 09:55 a.m.
A
Nuevo frente frío impactará a SLP este lunes

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la llegada del frente frío 41 provocará descenso de temperatura, vientos fuertes y tormentas en la Huasteca durante este lunes en San Luis Potosí.

De acuerdo con el pronóstico, en la Huasteca se esperan rachas cercanas a 80 km/h por la mañana, mientras que por la tarde podrían presentarse vientos de hasta 70 km/h en las regiones Altiplano, Centro y Media.

La dependencia advirtió que estas condiciones también favorecen el riesgo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidió a la población mantenerse informada y reportar emergencias al 911.

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