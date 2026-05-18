Caen dos tras ataque a elementos del SPF en Tamaulipas

CULIACÁN, Sin.- En nuevos hechos violentos en Culiacán, el adolescente Cristian Manuel "N", de 17 años de edad fue asesinado de varios disparos y un negocio, ubicado en los límites del primer y segundo cuadro de la ciudad fue objeto de un ataque a balazos, cuyos responsables intentaron incendiarlo pese a que en su interior se encontraban trabajadores.

Los cuerpos de seguridad y de bomberos fueron alertados por una llamada a las líneas de emergencia, sobre un ataque a un negocio de préstamos, ubicado en la calle Francisco Villa, entre la calle Guadalupe Victoria y la avenida Nicolas Bravo.

Al presentarse en el sitio, los bomberos lograron sofocar el intento de un incendio del local comercial y en su interior, se encontraban tres empleados en crisis, a causa de las detonaciones de armas de fuego que dañaron la fachada, puertas y cristales.

En este nuevo hecho, no hubo personas lesionadas, sin embargo, los peritos de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el lugar para levantar las actas respectivas las declaraciones de los empleados que presenciaron el ataque.

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Sobre la calle Venus, de la colonia Rubén Jaramillo, el adolescente, Cristian Manuel "N", de 17 años de edad, fue atacado a balazos por personas desconocidas por lo que gravemente lesionado, fue trasladado a un hospital para ser atendido.

Poco después de su ingreso, el personal médico notificó a la Fiscalía General del Estado que el menor había fallecido a causa de las diversas lesiones de arma de fuego que presento, a fin de que se habrá la carpeta de investigación respectiva.

En el fraccionamiento Alameda fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino, como de 253 años de edad, el cual presentaba impactos de bala, pero no portaba identificación, por lo que el Servicio Médico Forense inició las labores de identificación.