En febrero o marzo, mudanza a La Pila

Para febrero o marzo del 2026 estaría concluyendo el proyecto para trasladar cuatro dependencias estatales al edificio que se construyó parcialmente en la delegación de La Pila, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

“Estamos en ello, estamos con ese proyecto firme y yo creo que sí (es factible su ejecución en el 2026”, complementó.

Reiteró que se reubicarán las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) y la Oficialía Mayor. Aunque anteriormente refirió que sería la Contraloría General, ahora añadió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

En entrevista, el funcionario estatal enfatizó que la sede inconclusa no solo carece de servicios básicos, sino de muchas cosas más, por ello, la inversión implicaría un monto de más de 5 millones de peso.

Además de destacar los beneficios de la erogación, pues implicaría ahorros en pago de rentas por edificios gubernamentales, Lara Enríquez subrayó que cada una de las dependencias que se reubicarán deberán considerar en su paquete presupuestal una partida para la rehabilitación del inmueble.

El lugar se localiza en las inmediaciones del penal La Pila, luce en obra negra y con el nombre completo de la Fiscalía General del Estado en la entrada.