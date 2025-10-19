Potosinos adoptan cultura del reciclaje

El año 2025 marcó un punto de avance en la cultura ambiental de San Luis capital, con un incremento significativo en la participación ciudadana en programas de reciclaje y separación de residuos. De acuerdo con Jaime Mendieta, titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento capitalino, cada vez son más los potosinos que adoptan prácticas responsables, lo que refleja un cambio positivo en la conciencia ecológica de la población.

El funcionario explicó que actualmente la mayoría de las escuelas, industrias y numerosos hogares realizan ya la separación de residuos desde su origen, lo que ha permitido elevar el porcentaje de materiales reciclables procesados por el municipio. Este aumento, dijo, se ha visto impulsado por la expansión de la infraestructura y las campañas de educación ambiental promovidas por la administración municipal.

Durante este año, San Luis Potosí consolidó una plataforma de reciclaje integral, con siete contenedores soterrados para clasificar plásticos, metales y cartón, además de la próxima incorporación del vidrio. A ello se suman dos centros de acopio de electrónicos en la Unidad Administrativa Municipal y en Casa Colorada operados en coordinación con la empresa Resimetsa, que se encarga de recuperar materiales con valor de mercado dentro de un esquema de economía circular.

Mendieta adelantó que el Ayuntamiento trabaja para cerrar el año con la incorporación de un programa de recolección de envases Tetra Pack, mediante un convenio con la empresa productora, con lo cual la ciudad procesará las nueve clasificaciones de residuos reconocidas por los estándares académicos. Además, se prevé la instalación de 20 conjuntos móviles de reciclaje, que recorrerán distintos puntos de la ciudad para facilitar la disposición adecuada de residuos y ampliar la cobertura del servicio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En materia industrial, el director subrayó que existe una colaboración constante con las cámaras empresariales y que la mayoría de las compañías cumple con los lineamientos ambientales establecidos, por lo que las sanciones han sido mínimas.