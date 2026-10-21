Nula la aportación del Estado a Bomberos: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que el Gobierno del Estado, aporta menos recursos que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, al Cuerpo de Bomberos Metropolitanos, pese a que sus elementos, atienden emergencias en distintos municipios de la entidad. Afirmó que la corporación necesita una participación económica más amplia de las autoridades que reciben sus servicios.

Galindo indicó que el Ayuntamiento capitalino, aporta actualmente un millón de pesos mensuales a los Bomberos, mientras que Soledad, contribuye con alrededor de 200 mil pesos. En contraste, aseguró que la administración estatal, no aporta recursos o entrega una cantidad menor a la del municipio soledense, por lo que consideró necesario que las autoridades involucradas incrementen su participación.

El edil sostuvo que la capital no tiene inconveniente en mantener el respaldo económico y anunció que, para el ejercicio presupuestal de 2027, la aportación municipal aumentará 50 por ciento, hasta alcanzar un millón y medio de pesos mensuales. Según dijo, el incremento permitirá aliviar parcialmente las finanzas de la corporación, aunque reconoció que el problema requiere una solución que involucre a más autoridades.

"Yo no les debo nada, o sea, cada mes afortunadamente", expresó Galindo al defender el cumplimiento de las aportaciones municipales. También insistió en que el financiamiento no debe recaer únicamente en la capital, pues los Bomberos Metropolitanos, atienden emergencias en Soledad, Santa María del Río, Villa de Reyes y Villa de Pozos, además de acudir a otras regiones, como la Zona Media y la Huasteca, cuando se requiere su intervención.

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Las declaraciones ocurren después de que Eduardo Moreno Vellido, presidente del Patronato Pro Cuerpo de Bomberos, solicitara mayor solidaridad de los municipios metropolitanos y de la ciudadanía, al advertir que las contribuciones actuales no alcanzan para cubrir los gastos mensuales de operación. El patronato ha insistido en que las aportaciones deben corresponder a los servicios que recibe cada municipio, mientras continúa la búsqueda de recursos para cubrir el déficit y fortalecer el equipamiento de las brigadas.