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Automovilistas que circulan por el bulevar Montebello ya resienten los ajustes viales derivados de las obras de rehabilitación que comenzaron esta semana en una de las arterias más transitadas de Villa de Pozos.

La Guardia Civil Municipal informó que los trabajos se desarrollan en el segmento comprendido entre la calle Acceso 6 y la zona de la avenida Las Mercedes o Malibú, donde desde el miércoles fue aplicado un cierre parcial para permitir el avance de las labores de reparación de la superficie de rodamiento.

Aunque el croquis oficial contempla diversas calles como vías alternas para desahogar el tránsito, en la práctica la principal medida implementada consiste en la habilitación de uno de los carriles del lado norte de Montebello como carril de contraflujo, con el objetivo de mantener la circulación vehicular en ambos sentidos y reducir afectaciones a quienes utilizan diariamente esta importante arteria.

Las autoridades municipales señalaron que habrá presencia permanente de agentes de Vialidad para coordinar la circulación y agilizar el paso de vehículos mientras permanezcan los trabajos. Ante esta situación, se recomienda a la población anticipar tiempos de traslado, evitar desplazamientos innecesarios en horas de mayor afluencia cuando sea posible y extremar precauciones al conducir por la zona intervenida.

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