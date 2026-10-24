Obra de pavimentación en San Juanico iniciará en noviembre: EGC

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la pavimentación del acceso a la comunidad de San Juanico, está contemplada en el programa de obras de este año y estimó que los trabajos, podrían comenzar antes de que termine noviembre, con una inversión cercana a los nueve millones de pesos.

La declaración ocurre después de que habitantes de la zona norte se manifestaron frente a la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para denunciar compromisos incumplidos y años de espera por infraestructura básica.

Galindo cuestionó el momento en que se realizaron las protestas y puso en duda sus motivos: "yo siempre lo pongo en sospecha, tengo prácticamente cinco años sin manifestaciones y de repente...". El alcalde sostuvo que la obra ya está prevista y que mantiene comunicación con la junta de participación ciudadana de San Juanico, cuyos integrantes, afirmó, conocen el proyecto.

"Las personas que allá se manifestaron, yo ya platiqué con ellas, pero insisten en seguir manifestándose", señaló. Ante los reclamos por la falta de resultados, el edil insistió en que la intervención se encuentra en un proceso administrativo y calculó que el banderazo de inicio deberá realizarse en menos de 20 días, es decir, antes de concluir noviembre.

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Sobre las exigencias vecinales para renovar las redes de agua potable y drenaje antes de pavimentar, Galindo reconoció que el estado de la infraestructura se conocerá hasta que comiencen los trabajos. Incluso admitió que en algunas zonas "no hay nada" y que será necesario construir desde cero, con obras que también incluyan banquetas.