logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Obra de pavimentación en San Juanico iniciará en noviembre: EGC

Por Rolando Morales

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
A
Obra de pavimentación en San Juanico iniciará en noviembre: EGC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la pavimentación del acceso a la comunidad de San Juanico, está contemplada en el programa de obras de este año y estimó que los trabajos, podrían comenzar antes de que termine noviembre, con una inversión cercana a los nueve millones de pesos.

      La declaración ocurre después de que habitantes de la zona norte se manifestaron frente a la Unidad Administrativa Municipal (UAM) para denunciar compromisos incumplidos y años de espera por infraestructura básica.

      Galindo cuestionó el momento en que se realizaron las protestas y puso en duda sus motivos: "yo siempre lo pongo en sospecha, tengo prácticamente cinco años sin manifestaciones y de repente...". El alcalde sostuvo que la obra ya está prevista y que mantiene comunicación con la junta de participación ciudadana de San Juanico, cuyos integrantes, afirmó, conocen el proyecto.

      "Las personas que allá se manifestaron, yo ya platiqué con ellas, pero insisten en seguir manifestándose", señaló. Ante los reclamos por la falta de resultados, el edil insistió en que la intervención se encuentra en un proceso administrativo y calculó que el banderazo de inicio deberá realizarse en menos de 20 días, es decir, antes de concluir noviembre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sobre las exigencias vecinales para renovar las redes de agua potable y drenaje antes de pavimentar, Galindo reconoció que el estado de la infraestructura se conocerá hasta que comiencen los trabajos. Incluso admitió que en algunas zonas "no hay nada" y que será necesario construir desde cero, con obras que también incluyan banquetas. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes
        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

        Canacar-SLP se sumará a paro nacional este lunes

        SLP

        Martín Rodríguez

        Reclaman por inseguridad, extorsiones y cobro de piso en carreteras

        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal
        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal

        Reclaman jubilados pagos atrasados a gobierno estatal

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Denuncian que algunos extrabajadores llevan hasta cinco años sin cobrar y enfrentan problemas de salud

        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos
        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

        Comerciantes de Pozos denuncian cobros excesivos para Día de Muertos

        SLP

        Samuel Moreno

        Reportan cobros hasta de mil 400 pesos y cambios constantes en ubicación de puestos

        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes
        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes

        Busca Morena prohibir doble nacionalidad a los alcaldes

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La reforma estatal armoniza la Constitución local con cambios federales impulsados por Claudia Sheinbaum