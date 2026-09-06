Golpea a su esposa y prende fuego a la casa; lo detienen

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AQUISMÓN.- Un hombre fue detenido por su probable responsabilidad en una agresión contra su esposa y el incendio de la vivienda que ambos ocupaban en la comunidad El Rosario.

Los hechos ocurrieron la noche del sábado, cuando agentes de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Eliseo "N", quien será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por los probables delitos de violencia familiar y daños.

De acuerdo con la información recabada, el señalado presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando golpeó a su esposa.

La mujer consiguió salir del domicilio para ponerse a salvo y solicitó ayuda a los vecinos. Momentos después, el hombre habría provocado un incendio dentro del inmueble.

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Habitantes de la comunidad retuvieron al presunto agresor y posteriormente lo entregaron a los policías municipales.

Bomberos Voluntarios y elementos de Protección Civil Municipal acudieron al lugar para sofocar las llamas y controlar la emergencia. No se informó sobre personas lesionadas ni el monto de los daños ocasionados por el incendio.