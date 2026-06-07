Obtiene Mival dos Premios de Periodismo

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Editora Mival fue reconocida este sábado con dos galardones obtenidos por Pulso Diario de San Luis en el Premio Estatal de Periodismo 2026.

En rueda de prensa en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) para dar a conocer a los ganadores, el jurado calificador informó que Daniel Ortiz obtuvo el tercer lugar en la categoría de Noticia.

El reconocimiento corresponde al trabajo del 2 de febrero del 2026 titulado "Nepotismo y aviadores del Bienestar" donde se desglosan presuntas irregularidades en la contratación de personal en la dependencia federal.

A su vez, en la categoría de Equidad de Género, el segundo lugar correspondió a Nayeli Yael González por la publicación del 22 de diciembre del 2025 "Parir tras las rejas" cuya historia da cuenta de la violencia obstétrica como una condena doble de las mujeres en prisión.

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La ceremonia de premiación se realizará el próximo 9 de junio a las 10:00 horas en las instalaciones de la UPSLP, en cuyo protocolo se darán cita las y los periodistas distinguidos y autoridades estatales.

De acuerdo con el Comité Organizador, se recibieron más de 700 propuestas periodísticas, de las cuales se premiaron a 42 trabajos, 19 elaborados por reporteros y 23 por mujeres reporteras.