Ofrece el alcalde diálogo con Pedaleando San Luis

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, ofreció abrir un diálogo con el colectivo Pedaleando SLP para revisar las condiciones de accesibilidad y movilidad del nuevo puente vehicular que conectará el bulevar Jacobo Payán Latuff, antes Río Españita, con la avenida Salvador Nava, a la altura del Estadio Libertad Financiera, ante los cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y personas con discapacidad.

El edil reconoció que desde el anuncio de la obra se comprometió a que el proyecto contemplara una visión peatonal y condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores. Señaló que todavía existe la posibilidad de realizar ajustes antes de que concluyan los trabajos, por lo que consideró pertinente revisar las inquietudes del colectivo.

"Yo los voy a invitar. Es más, desde aquí, por tu conducto, me gustaría invitarlos a que platiquemos esa y todas las obras de la ciudad", expresó Galindo, quien también planteó que los proyectos de infraestructura, incluso aquellos que no están a cargo de su administración, deberían incorporar criterios de inclusión y movilidad para peatones, ciclistas y motociclistas.

Sobre el puente Payán, aseguró que sí está contemplada la accesibilidad y recordó que, cuando presentó la obra, cuestionó al constructor sobre este aspecto, quien se comprometió

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a incorporarlo.

Pedaleando SLP solicitó a Obras Públicas presentar el proyecto ejecutivo y establecer una mesa técnica abierta para revisar las soluciones de movilidad peatonal y ciclista antes de que termine la construcción, prevista para diciembre. El colectivo también obtuvo una respuesta del Implan en la que el organismo reconoció que no participó en la planeación, los estudios ni la validación del proyecto, pese a que el plan ciclista municipal contempla infraestructura para bicicletas en ambas vialidades.