Ofrecen homenaje y misa a Jorge Eduardo

Por Martín Rodríguez

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Ofrecen homenaje y misa a Jorge Eduardo

Una noche de velas, silencio, cabezas bajas, lágrimas y dominada por el dolor y la tristeza, la rabia por lo ocurrido y la exigencia de justicia, vivieron alumnos, trabajadores administrativos y docentes de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, luego del asesinato del estudiante ejemplar, Jorge Eduardo Dávila Ramírez, para robarle su vehículo en los alrededores de la Zona Universitaria.

El homenaje se realizaba de manera paralela a la misa donde el sacerdote,  también lo recordaba en su memoria  y se pronunciaba la justicia que necesitan el propio estudiante caído, sus compañeros y la misma Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Los estudiantes, como muestra de duelo, colocaron un camino de velas en el acceso principal a la Facultad de Estomatología, para recordar a su compañero, quien fue mencionado como un joven alegre, siempre sembrador de amigos, en extremo dedicado a sus estudios, y además interesado en reforzar sus conocimientos en su materia de profesión.

Recordaron que vieron con orgullo cada uno de los logros de su compañero, de quien ya estaba escrito que fuera un alumno destacado, por haber ingresado con el mejor promedio a la Facultad de sus sueños. 

Algunos estudiantes soltaron globos blancos al cielo, como una despedida a su compañero 

Entre llantos, estudiantes advertían de lo injusto que es la soledad y la inseguridad que prevalece a los alrededores de la Zona Universitaria, donde hay frecuente presencia policial estatal, pero los elementos no van para vigilar, sino solo para exhibir sus patrullas. 

