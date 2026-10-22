Ofrecerán descuentos en recargos de predial

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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, trabaja en la integración de la Ley de Ingresos para 2027, la cual no contempla incrementos en los impuestos, afirmó el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil indicó que la administración municipal ya trabaja en la elaboración del documento para el próximo ejercicio fiscal y reiteró que no se busca generar una carga económica adicional para los habitantes de Soledad.

Sostuvo que, conforme a los parámetros financieros actuales, no se prevé aplicar incrementos a los impuestos municipales durante 2027 así como tampoco modificaciones.

Señaló que este año, el municipio cumplió con la meta en recaudación del pago del impuesto predial; sin embargo, para el mes de noviembre se establecen descuentos en multas y recargos para quienes no se acercaron a realizar el pago de esta contribución en el primer trimestre del 2026. Dijo que la intención es que las familias se regularicen y, con ello, reducir la cartera vencida e incentivar el pago de los contribuyentes.

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Asimismo, aseguró que las finanzas municipales se encuentran organizadas para cerrar el año y cumplir con los compromisos laborales, entre ellos el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año para los trabajadores del Ayuntamiento.

Añadió que la administración está preparada financieramente para cubrir estas obligaciones, por lo que sostuvo que los pagos al personal están contemplados dentro de la planeación de cierre de año.