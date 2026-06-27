Ola de asaltos al norte de la capital

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Vecinos del norte de la ciudad denuncian a una banda de asaltantes que mantienen la zozobra en toda la zona. Los jóvenes que rondan en motocicletas, asaltan en plena luz del día incluso a los alrededores de la Subcomandancia Norte de Seguridad Pública Municipal.

Según la denuncia de los vecinos, la actividad de los ladrones que se mueven en motocicletas, se concentra en las colonias de los alrededores a la avenida Papagayos, pero aseguran que se les ha visto también en las colonias Industrial Aviación, Aeropuerto, Los Reyes, Fovissste, Infonavit, Jacarandas y Atlas.

Según el modus operandi que los vecinos denuncian, la banda de asaltantes o ladrones utiliza una estrategia típica de colocar observadores en las esquinas de las zonas donde atacarán, y una vez que los mirones reportan el ambiente que prevalece, tripulantes de dos motociclistas, un aproximado de 6 personas, apuestan gente a los alrededores para asaltar los negocios.

Según las imágenes captadas por videocámaras y fotografías, los ladrones se llevan las pertenencias aunque suenen las alarmas de los locales. Un caso ocurrió este viernes, cuando durante la mañana y al sonar la alarma de un local comercial, los vecinos salieron pero los ladrones de los enfrentaron. Precisan que hasta ahora han considerado inútil llamar a la policía porque no interviene, a pesar de que es área de resguardo de la Guardia Civil Estatal y de los policías municipales adscritos a la Subcomandancia Norte.

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Para otro caso, refieren que el grupo que se encuentra en la zona se metió varias veces a un mismo local comercial el miércoles pasado, para llevarse las pertenencias del propietario de un restaurante de la calle Papagayos y se llevaron una pantalla, una planta de soldar y herramienta pequeña.

"La verdad no me interesa lo que se perdió, lo que me da suspenso es que no le merman no con todo lo que hemos hecho para detenerlos. Andan tremendos y no les interesa si los ven".