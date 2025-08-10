Operadores de juegos en la acFenapo cuentan con identificación

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) implementó un nuevo sistema de credencialización para los operadores de juegos mecánicos en la Feria Nacional Potosina (Fenapo), con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar prácticas irregulares.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, explicó que cada operador recibió un gafete con fotografía impresa y datos personales, el cual es intransferible y específico para un solo juego. “La persona para la que está destinada ese juego, con ese comienza y con ese tiene que terminar. No vamos a permitir que sigan cambiando de juego en juego”, advirtió.

Ordaz Flores señaló que, en caso de detectar el incumplimiento de esta medida, el juego será cancelado de inmediato. En total, se han entregado 150 tarjetones a personal de 40 juegos mecánicos, así como a trabajadores de restaurantes y baños del recinto ferial.

Detalló que actualmente operan cinco empresas diferentes, ninguna de ellas con participación en la edición pasada de la feria.

Estas medidas más estrictas por parte de Protección Civil hacia los operadores de juegos mecánicos responden al trágico incidente ocurrido durante la edición 2024 de la Feria Nacional Potosina, cuando una mujer perdió la vida tras caer desde el punto más alto de una rueda de la fortuna instalada en el recinto ferial.