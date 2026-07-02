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Pide EGC a comercios no vender alcohol durante posibles festejos

También exhortó a los ciudadanos a actuar con responsabilidad durante las celebraciones

Por Samuel Moreno

Julio 02, 2026 12:35 p.m.
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Enrique Galindo/Foto: Alberto Martínez-Pulso

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      Aunque no se decretará una "Ley seca" con motivo del partido entre México e Inglaterra, Enrique Galindo Ceballos, informó que el Ayuntamiento hizo un llamado a los establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, principalmente en la zona de glorieta Francisco González Bocanegra, para que suspendan su comercialización o permanezcan cerrados durante los festejos del próximo domingo.

      El presidente municipal explicó que esta medida forma parte del operativo preventivo que desplegarán los tres órdenes de gobierno con el propósito de reducir riesgos y evitar incidentes en uno de los puntos donde habitualmente se concentran los aficionados para celebrar los triunfos de la Selección Mexicana.

      Galindo Ceballos señaló que, además de la recomendación dirigida a los comercios, se exhortó a la ciudadanía a evitar el consumo de alcohol en la vía pública, celebrar con responsabilidad y no exponer a niñas, niños y adolescentes.

      Añadió que Protección Civil supervisará temas relacionados con pirotecnia, comercio y cualquier situación que pueda representar un riesgo para la población.

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      El operativo arrancará desde las 15:00 horas del domingo con la instalación de un puesto de mando en el Centro Unión, desde donde se coordinarán acciones entre el Ejército, la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital para mantener vigilancia en los principales puntos de reunión.

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      Como antecedente, el alcalde recordó que el operativo implementado tras el partido anterior concluyó con saldo blanco, al registrarse únicamente 28 atenciones médicas por caídas, empujones y golpes menores, sin hospitalizaciones ni riñas, por lo que confió en que la ciudadanía mantenga un comportamiento responsable durante los festejos.

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