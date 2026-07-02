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Katia Itzel García estará en el Argentina vs. Cabo Verde

El partido se jugará el 3 de julio en Miami con arbitraje mexicano

Por El Universal

Julio 02, 2026 12:25 p.m.
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Katia Itzel García estará en el Argentina vs. Cabo Verde
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      La silbante mexicana, Katia Itzel García, formará parte del cuerpo arbitral en el partido que Argentina y Cabo Verde disputarán durante los Dieciseisavos de Final de la Copa del Mundo de 2026, donde "La Albiceleste" jugará para defender su corona en el torneo de la FIFA.

      En el Estadio de Miami habrá doble presencia mexicana. Mientras que Katia Itzel será la cuarta árbitra del partido, Sandra Ramírez estará en la reserva de los asistentes por designación de la FIFA. El silbante central será el canadiense Drew Fischer, junto con Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes.

      Ésta será la sexta designación arbitral de Katia Itzel García en el Mundial de 2026. El pasado 25 de junio, durante la Fase de Grupos del torneo de la FIFA, escribió historia al debutar como silbante central en el partido que Países Bajos y Túnez disputaron en el Estadio de Kansas City. Aquel duelo terminó con la victoria (1-3) de "La Naranja Mecánica" para que, posteriormente, quedara fuera de la justa mundialista tras caer en una tanda de penales ante Marruecos.

      En esta ocasión, como cuarta árbitra, Katia Itzel García formará parte del duelo en el que los "Tiburones Azules" se jugarán la vida en su primer Mundial ante "La Albiceleste" de Lionel Messi, el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo.

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      El ganador del encuentro se enfrentará al equipo triunfador del duelo entre Australia y Egipto.

      ¿Cuándo será el partido de Argentina y Cabo Verde en el Mundial de 2026?

      Viernes, 3 de julio

      · Argentina vs Cabo Verde | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Azteca 7, Canal 5 y el pase mundialista de ViX.

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