logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Defiende Sedeco contrato de despacho en EU para promover a SLP

La estrategia incluye oficinas en Japón y Texas para fortalecer la presencia internacional del estado, señaló García Valdez

Por Martín Rodríguez

Julio 02, 2026 12:07 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La contratación del despacho estadounidense para promover a San Luis Potosí será presupuestada dentro del gasto de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado, dijo su titular Mario García Valdez.

      Señaló que no hay ningún problema en el contrato del despacho, porque forma parte de las estrategias del gobierno para promover a San Luis Potosí.

      Justificó haber estampado su firma en el documento, con el argumento de que San Luis Potosí se encuentre en uno de sus mejores momentos como potencial para invertir en el territorio.

      Aseguró que la estrategia del Gobierno del Estado, que incluye la contratación del despacho, es relevante para la promoción de San Luis Potosí más allá de las fronteras de México.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Comentó que se trata de una serie de estrategias que incluyen la apertura de la oficina en Japón y la que se encuentra en Texas.

      Aseguró que se pretende que San Luis Potosí participe "en las grandes ligas" para llamar la atención de los grandes inversionistas en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos.

      LEA TAMBIÉN

      Contrata Sedeco despachos de EU para promoción

      Niega el gobernador que se trate de un esfuerzo para conseguir impunidad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Defiende Sedeco contrato de despacho en EU para promover a SLP
      Defiende Sedeco contrato de despacho en EU para promover a SLP

      Defiende Sedeco contrato de despacho en EU para promover a SLP

      SLP

      Martín Rodríguez

      La estrategia incluye oficinas en Japón y Texas para fortalecer la presencia internacional del estado, señaló García Valdez

      Confían en el Plan México ante eventual extinción del T-MEC
      Confían en el Plan México ante eventual extinción del T-MEC

      Confían en el Plan México ante eventual extinción del T-MEC

      SLP

      Martín Rodríguez

      Ofrece herramientas para la generación de productos propios en la próxima década, dijo Bárbara Botello

      Quiere Gabino Morales candidatura por Morena a la alcaldía capitalina
      Quiere Gabino Morales candidatura por Morena a la alcaldía capitalina

      Quiere Gabino Morales candidatura por Morena a la alcaldía capitalina

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Pide igualdad en los procesos internos y respalda la encuesta

      Prevén tormentas vespertinas este jueves en SLP
      Prevén tormentas vespertinas este jueves en SLP

      Prevén tormentas vespertinas este jueves en SLP

      SLP

      Redacción

      Protección Civil advirtió que las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de viento y actividad eléctrica