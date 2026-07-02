Defiende Sedeco contrato de despacho en EU para promover a SLP

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La contratación del despacho estadounidense para promover a San Luis Potosí será presupuestada dentro del gasto de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Gobierno del Estado, dijo su titular Mario García Valdez.

Señaló que no hay ningún problema en el contrato del despacho, porque forma parte de las estrategias del gobierno para promover a San Luis Potosí.

Justificó haber estampado su firma en el documento, con el argumento de que San Luis Potosí se encuentre en uno de sus mejores momentos como potencial para invertir en el territorio.

Aseguró que la estrategia del Gobierno del Estado, que incluye la contratación del despacho, es relevante para la promoción de San Luis Potosí más allá de las fronteras de México.

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Comentó que se trata de una serie de estrategias que incluyen la apertura de la oficina en Japón y la que se encuentra en Texas.

Aseguró que se pretende que San Luis Potosí participe "en las grandes ligas" para llamar la atención de los grandes inversionistas en todo el mundo y particularmente en Estados Unidos.