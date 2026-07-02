Sheinbaum afirma que es seguro visitar México durante Mundial 2026

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Ante la alerta de viaje que emitió el gobierno de Reino Unido para sus ciudadanos por los riegos por aglomeraciones y robos durante las celebraciones ante el próximo partido México vs Inglaterra, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que es seguro visitar nuestro país.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el gobierno de la Ciudad de México ha anunciado diversas medidas de seguridad tras el fallecimiento de cuatro personas el pasado martes en los festejos en el Ángel de la Independencia después de la victoria de la Selección de México sobre Ecuador.

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Al llamar a la afición a actuar de forma responsable y evitar exceso de alcohol, la mandataria federal indicó que su gobierno mantiene contacto con el gobierno capitalino por si necesita apoyo."Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema. Por supuesto, a partir de lo que ocurrió en el martes de la celebración y el lamentable fallecimiento de cuatro personas desde el gobierno de la Ciudad de México están tomando algunas medidas para poner más pantallas a lo largo de todo Reforma para que no haya congregación de las personas en ciertos lugares, sino que pueda dispersarse a lo largo de todo Paseo de la Reforma."Pero es seguro viajar a México no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial".La mandataria federa reiteró su llamado a actuar de forma responsable y evitar el exceso de alcohol en las celebraciones en torno al Mundial de Futbol FIFA 2026."El llamado a todos los aficionados, a todos los que ven el partido tanto aquí en el Zócalo como en los distintos lugares, pues actuar de manera responsable hay que confiar en la gente y evitar el exceso de alcohol y actuar de manera responsable y con el Gobierno de la Ciudad, pues se están haciendo varios mecanismos para evitar, estás aglomeraciones que puedan llevar a la situación que se vivió el martes y apelar a la responsabilidad de todas y todos los mexicanos y de los que vivimos en la Ciudad de México y los que están visitando", dijo."Para el partido que se espera el domingo y el número de aficionados, ¿su equipo, su gabinete ya se puso en contacto con el gobierno de la Ciudad de México por si requieren apoyo federal, algunos elementos?", se le preguntó en conferencia de prensa."Estamos en contacto con ellos, incluso personalmente hablé con Clara [Brugada] y ellos lo han hecho muy bien y ahora están tomando previsiones para que haya más pantallas en más lugares y evitan la congregación de personas"."Es muy difícil, digamos poner policías para, de alguna manera, contener a un millón de personas. Hay policías para orientar, principalmente, y varias autoridades del gobierno de la Ciudad de México y de nosotros para poder estar orientando a la afición, a los que van a ver el partido en Reforma y a todos hacer un llamado actuar de manera responsable", respondió.