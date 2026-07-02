Quiere Gabino Morales candidatura por Morena a la alcaldía capitalina

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El diputado federal de Morena, Gabino Morales Mendoza, confirmó que buscará la candidatura de su partido a la alcaldía de San Luis Potosí en la elección de 2027, con lo que se convirtió en el tercer perfil morenista que hace pública su intención de competir por la presidencia municipal de la capital.

Morales Mendoza afirmó que, aunque por su edad podría esperar otro proceso electoral, considera que existen condiciones para disputar el gobierno de la ciudad. "Creo que hay condiciones reales para competir por la capital y sí quiero ser alcalde de San Luis Potosí. Es algo muy firme que tengo, tanto que no me describí en un proceso estatal", declaró.

El legislador es uno de los cuadros fundadores de Morena en San Luis Potosí. A los 23 años fue electo presidente estatal del partido y posteriormente se desempeñó como delegado de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en la entidad, desde donde coordinó la operación de los programas sociales durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Actualmente ocupa una diputación federal por la vía de representación proporcional en la LXVI Legislatura.

Sobre las condiciones internas del partido rumbo a la definición de candidaturas, Morales Mendoza consideró que la dirigencia estatal debe garantizar igualdad entre quienes aspiren a un cargo de elección. En ese sentido, señaló que si la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, decide buscar una candidatura, tendría que separarse de la dirigencia para generar un piso parejo. "La tarea de una presidenta o presidente de partido es consolidar el movimiento, organizarlo y convocar a la unidad. Y desde luego que Judas va a haber en todos lados, yo lo digo cada tres años", expresó.

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Respecto a la contienda por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado, el diputado aseguró que respaldará a quien resulte ganador de la encuesta interna, aunque sostuvo que una eventual postulación de Gerardo Sánchez Zumaya colocaría al partido en un escenario más competitivo.

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Incluso afirmó que, de acuerdo con las mediciones internas que realizan, el empresario registra niveles de competencia que mantienen prácticamente un empate frente a otras fuerzas políticas. "Yo voy a ser con quien gane la encuesta en el estado, porque no tengo duda que yo voy a ganar la de la capital", concluyó.