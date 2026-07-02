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Confían en el Plan México ante eventual extinción del T-MEC

Ofrece herramientas para la generación de productos propios en la próxima década, dijo Bárbara Botello

Por Martín Rodríguez

Julio 02, 2026 11:59 a.m.
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Confían en el Plan México ante eventual extinción del T-MEC
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      Según la directora de la marca 'Hecho en México', Bárbara Botello, el país tiene un panorama optimista aún con el hecho de que el Tratado-México Estados Unidos-Canadá (T-MEC) ya tendría fecha de extinción.

      Aseguró que México ya es un país innovador y que tiene lo necesario para competir con los países para aprovechar los 10 años de revisiones del T-MEC antes de su fecha de vencimiento.

      Se refirió a las empresas mexicanas que ya elaboran sus propios productos para exportación y para competir con otros mercados y refirió que además se encuentran en puerta abierta los acuerdos con la Unión Europea.

      Dijo confiar en los resultados del Plan México y los aspectos que ofrece en materia de productividad y generación de productos propios.

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      Aunque se le cuestionó sobre la fecha de caducidad del tratado de libre comercio, solo dijo confiar en que este tratado sigue y que en todo caso en las revisiones, de manera progresiva deberán ser atendidas las observaciones de cada una de las revisiones.

      Dijo que estas revisiones llevan 13 o 14 puntos que deberían mejorar en los próximos 10 años, pero en gran parte están ligados a la industria automotriz.

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