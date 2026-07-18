El Cobach quiere menos jóvenes "influencers"
La preparación académica ofrece mayores posibilidades de desarrollo a largo plazo, dice Centeno Trejo
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Ante el creciente interés de algunos estudiantes por convertirse en creadores de contenido para redes sociales, el Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) reforzó su estrategia de orientación vocacional para incentivar que las y los jóvenes continúen su formación profesional y desarrollen proyectos científicos y de impacto social.
El director general del subsistema, Ricardo Daniel Centeno Trejo, consideró que si bien la actividad del "influencer" puede representar una oportunidad para algunas personas, el éxito en las plataformas digitales suele ser temporal y exige una constante reinvención, por lo que sostuvo que la preparación académica ofrece mayores posibilidades de desarrollo a largo plazo.
Explicó que desde el primer semestre los alumnos participan en la denominada Muestra Académica de Transversalidad, un esquema impulsado por el propio Cobach mediante el cual diseñan proyectos productivos, sociales y ambientales enfocados en atender problemáticas de sus comunidades. Afirmó que este modelo es pionero a nivel nacional y busca fomentar el pensamiento científico entre los estudiantes.
Centeno Trejo indicó que la intención es que los jóvenes descubran sus habilidades e intereses antes de elegir una carrera profesional, además de acercarlos a opciones académicas que fortalezcan su preparación y faciliten su ingreso a instituciones de educación superior.
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Agregó que el Cobach complementa este proceso con actividades y capacitaciones de orientación vocacional para que los egresados cuenten con mayores herramientas para construir un proyecto de vida y una trayectoria laboral sólida, sin depender exclusivamente de la popularidad que puedan alcanzar en las redes sociales.
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