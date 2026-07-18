Liga MX | Los juegos para este sábado

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Liga MX presenta cuatro partidos en cierre de la Jornada 1

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Este sábado continúa la actividad de la primera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con cuatro partidos atractivos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.

Tres de los cuatro equipos grandes de este país como Pumas, América y Chivas vuelven a las canchas, y a continuación te vamos a contar a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

Pumas recibe a Pachuca en duelo con reencuentro de Esteban Solari

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Después de haber perdido la final del torneo pasado y de ser abandonados por Efraín Juárez, los Pumas reciben en el estadio Olímpico Universitario a los Tuzos de Pachuca, en un partido que despierta "morbo" por ser el reencuentro de Esteban Solari con su exequipo, ahora al frente de los felinos, y por ver cómo se recuperan del golpe recibido por Cruz Azul hace unos meses.

Regreso oficial de Matías Almeyda en partido Rayados vs Santos Laguna

Más tarde, Matías Almeyda hará su regreso oficial al futbol mexicano en el partido entre Rayados y Santos Laguna; a la misma hora, el Rebaño recibe a los Diablos Rojos del Toluca y finalmente, Querétaro y América cierran la jornada 1 en La Corregidora.

¿Cuándo y dónde ver la jornada 1 de la LIGA MX?

Pumas vs Pachuca

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados vs Santos Laguna

· Hora: 19:05 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Chivas vs Toluca

· Hora: 19:07 horas

· Transmisión: Prime Video

Querétaro vs América

· Hora: 21:10 horas

· Transmisión: FOX