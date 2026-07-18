Liga MX | Los juegos para este sábado
Pumas recibe a Pachuca y abren los partidos de esta tarde-noche
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Liga MX presenta cuatro partidos en cierre de la Jornada 1
CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Este sábado continúa la actividad de la primera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con cuatro partidos atractivos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.
Tres de los cuatro equipos grandes de este país como Pumas, América y Chivas vuelven a las canchas, y a continuación te vamos a contar a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.
Pumas recibe a Pachuca en duelo con reencuentro de Esteban Solari
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Después de haber perdido la final del torneo pasado y de ser abandonados por Efraín Juárez, los Pumas reciben en el estadio Olímpico Universitario a los Tuzos de Pachuca, en un partido que despierta "morbo" por ser el reencuentro de Esteban Solari con su exequipo, ahora al frente de los felinos, y por ver cómo se recuperan del golpe recibido por Cruz Azul hace unos meses.
Regreso oficial de Matías Almeyda en partido Rayados vs Santos Laguna
Más tarde, Matías Almeyda hará su regreso oficial al futbol mexicano en el partido entre Rayados y Santos Laguna; a la misma hora, el Rebaño recibe a los Diablos Rojos del Toluca y finalmente, Querétaro y América cierran la jornada 1 en La Corregidora.
¿Cuándo y dónde ver la jornada 1 de la LIGA MX?
Pumas vs Pachuca
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Rayados vs Santos Laguna
· Hora: 19:05 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Chivas vs Toluca
· Hora: 19:07 horas
· Transmisión: Prime Video
Querétaro vs América
· Hora: 21:10 horas
· Transmisión: FOX
no te pierdas estas noticias
Liga MX | Los juegos para este sábado
El Universal
Pumas recibe a Pachuca y abren los partidos de esta tarde-noche