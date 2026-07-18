logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Liga MX | Los juegos para este sábado

Pumas recibe a Pachuca y abren los partidos de esta tarde-noche

Por El Universal

Julio 18, 2026 12:23 p.m.
A
Liga MX | Los juegos para este sábado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Liga MX presenta cuatro partidos en cierre de la Jornada 1

      CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- Este sábado continúa la actividad de la primera jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y lo hará con cuatro partidos atractivos, de los cuales dos serán transmitidos por televisión abierta.

      Tres de los cuatro equipos grandes de este país como Pumas, América y Chivas vuelven a las canchas, y a continuación te vamos a contar a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

      Pumas recibe a Pachuca en duelo con reencuentro de Esteban Solari

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Después de haber perdido la final del torneo pasado y de ser abandonados por Efraín Juárez, los Pumas reciben en el estadio Olímpico Universitario a los Tuzos de Pachuca, en un partido que despierta "morbo" por ser el reencuentro de Esteban Solari con su exequipo, ahora al frente de los felinos, y por ver cómo se recuperan del golpe recibido por Cruz Azul hace unos meses.

      Regreso oficial de Matías Almeyda en partido Rayados vs Santos Laguna

      Más tarde, Matías Almeyda hará su regreso oficial al futbol mexicano en el partido entre Rayados y Santos Laguna; a la misma hora, el Rebaño recibe a los Diablos Rojos del Toluca y finalmente, Querétaro y América cierran la jornada 1 en La Corregidora.

      ¿Cuándo y dónde ver la jornada 1 de la LIGA MX?

      Pumas vs Pachuca

      · Hora: 17:00 horas

      · Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

      Rayados vs Santos Laguna

      · Hora: 19:05 horas

      · Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

      Chivas vs Toluca

      · Hora: 19:07 horas

      · Transmisión: Prime Video

      Querétaro vs América

      · Hora: 21:10 horas

      · Transmisión: FOX

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Liga MX | Los juegos para este sábado
      Liga MX | Los juegos para este sábado

      Liga MX | Los juegos para este sábado

      SLP

      El Universal

      Pumas recibe a Pachuca y abren los partidos de esta tarde-noche

      Cordero estrenará auto en Colorado
      Cordero estrenará auto en Colorado

      Cordero estrenará auto en Colorado

      SLP

      Romario Ventura

      50 mdd para el campeón
      50 mdd para el campeón

      50 mdd para el campeón

      SLP

      Agencias

      ADSL debuta con derrota en casa
      ADSL debuta con derrota en casa

      ADSL debuta con derrota en casa

      SLP

      Romario Ventura

      La escuadra potosina fue remontada por el campeón Cruz Azul