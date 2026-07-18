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Sheinbaum viajará en avión comercial a la final del Mundial

No se prevé reunión trilateral entre Sheinbaum, Trump y Carney, pero la posibilidad sigue abierta

Por El Universal

Julio 18, 2026 12:19 p.m.
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Sheinbaum viajará en avión comercial a la final del Mundial
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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajará la tarde de este sábado a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol 2026, luego de aceptar la invitación que le hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

      De acuerdo con fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, si bien se reunirá en el estadio de futbol el mandatario estadounidense y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, no está prevista hasta el momento una reunión trilateral para abordar otros temas.

      No obstante, esa posibilidad aún no se descarta y dependerá de la agenda de los tres mandatarios durante el evento deportivo.

      Fuentes consultadas señalaron que la titular del Ejecutivo federal partirá desde Cancún, Quintana Roo, hacia Estados Unidos en un vuelo comercial y lo hará acompañada únicamente por un grupo reducido de colaboradores.

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      Ayer, la mandataria confirmó que aceptó la invitación del presidente estadounidense para acudir al partido que se disputará este domingo en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey, conocido como MetLife Stadium.

      "Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo a la final del Mundial y tomé la decisión de sí asistir porque es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos, va a estar también el ministro (Mark) Carney y mañana voy a grabar un mensaje con más detalle", declaró.

      Sheinbaum adelantó que permanecerá en Estados Unidos durante el fin de semana y regresará a México el lunes 20 de julio, aunque no precisó si ese día encabezará su conferencia matutina en Palacio Nacional.

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