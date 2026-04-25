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PAN apoyaría a Galindo para el 2027 sin el PRI

Rubén Guajardo resalta que la relación entre Galindo y PAN facilita coordinación en temas locales.

Por Ana Paula Vázquez

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
PAN apoyaría a Galindo para el 2027 sin el PRI

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, podría ser considerado como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a 2027, siempre y cuando compita sin alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera.

Diálogo y condiciones para la candidatura

El legislador señaló que el edil mantiene diálogo con el partido tanto a nivel local como nacional, lo que abre la posibilidad de que sea contemplado dentro del PAN, aunque bajo una condición definida: participar únicamente bajo sus siglas. "Tendría que ser por el PAN, sin alianza con el PRI", sostuvo.

Relación actual entre Enrique Galindo y PAN

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Guajardo Barrera indicó que, pese a que Galindo Ceballos llegó a la alcaldía mediante una coalición, actualmente existe una relación de trabajo con el blanquiazul, la cual —dijo— ha permitido coordinación en distintos temas. En ese sentido, apuntó que el partido no cierra la puerta a perfiles externos, siempre que se ajusten a sus criterios.

El diputado reconoció al alcalde como un perfil competitivo dentro del escenario político local y destacó los resultados de su administración, los cuales, afirmó, se han visto reflejados también en el respaldo electoral que ha tenido el PAN en procesos recientes.

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