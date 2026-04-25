PAN apoyaría a Galindo para el 2027 sin el PRI
Rubén Guajardo resalta que la relación entre Galindo y PAN facilita coordinación en temas locales.
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, podría ser considerado como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) rumbo a 2027, siempre y cuando compita sin alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó el diputado local Rubén Guajardo Barrera.
Diálogo y condiciones para la candidatura
El legislador señaló que el edil mantiene diálogo con el partido tanto a nivel local como nacional, lo que abre la posibilidad de que sea contemplado dentro del PAN, aunque bajo una condición definida: participar únicamente bajo sus siglas. "Tendría que ser por el PAN, sin alianza con el PRI", sostuvo.
Relación actual entre Enrique Galindo y PAN
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Guajardo Barrera indicó que, pese a que Galindo Ceballos llegó a la alcaldía mediante una coalición, actualmente existe una relación de trabajo con el blanquiazul, la cual —dijo— ha permitido coordinación en distintos temas. En ese sentido, apuntó que el partido no cierra la puerta a perfiles externos, siempre que se ajusten a sus criterios.
El diputado reconoció al alcalde como un perfil competitivo dentro del escenario político local y destacó los resultados de su administración, los cuales, afirmó, se han visto reflejados también en el respaldo electoral que ha tenido el PAN en procesos recientes.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Autoridades reportan control de incendio en Vidriera del Potosí
Redacción
Evacúan a 200 personas sin lesionados
Juez ordena frenar venta de predio en Puerta de Piedra
Rolando Morales
La medida responde a un recurso ciudadano que impugna la desincorporación del terreno