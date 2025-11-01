Cancillería favorece el ingreso de mujeres

Ciudad de México.- Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano (SEM), “alineado a los principios de la política exterior feminista establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, para seguir defendiendo a nuestros connacionales y los principios constitucionales de la política exterior”.

En un encuentro dedicado a la reflexión sobre el servicio público y la política exterior con becarios y becarias de la nueva generación de la rama diplomática consular del SEM, el primero durante la actual administración, el canciller destacó que desde un principio se adoptó una acción afirmativa para avanzar hacia un equilibrio efectivo en la equidad entre los integrantes del servicio, favoreciendo el mayor ingreso de mujeres.

En el marco de nombramientos de cónsules y embajadores sin experiencia o formación diplomática para representar a México en Italia, el secretario informó que dos terceras partes de los titulares de las representaciones en el extranjero forman parte del servicio exterior.