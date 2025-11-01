logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Fotogalería

LOS NIÑOS DIFUNTOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cancillería favorece el ingreso de mujeres

Por El Universal

Noviembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Cancillería favorece el ingreso de mujeres

Ciudad de México.- Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), reconoció el fortalecimiento del Servicio Exterior Mexicano (SEM), “alineado a los principios de la política exterior feminista establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, para seguir defendiendo a nuestros connacionales y los principios constitucionales de la política exterior”.

En un encuentro dedicado a la reflexión sobre el servicio público y la política exterior con becarios y becarias de la nueva generación de la rama diplomática consular del SEM, el primero durante la actual administración, el canciller destacó que desde un principio se adoptó una acción afirmativa para avanzar hacia un equilibrio efectivo en la equidad entre los integrantes del servicio, favoreciendo el mayor ingreso de mujeres.

En el marco de nombramientos de cónsules y embajadores sin experiencia o formación diplomática para representar a México en Italia, el secretario informó que dos terceras partes de los titulares de las representaciones en el extranjero forman parte del servicio exterior.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

UE dona 14 mdp para damnificados por lluvia
UE dona 14 mdp para damnificados por lluvia

UE dona 14 mdp para damnificados por lluvia

SLP

El Universal

Aumenta la percepción de impunidad en nuestro país
Aumenta la percepción de impunidad en nuestro país

Aumenta la percepción de impunidad en nuestro país

SLP

El Universal

Encima de 90% está la cifra negra de delitos en el país

Festejan las catrinas y los monstruos
Festejan las catrinas y los monstruos

Festejan las catrinas y los monstruos

SLP

El Universal

Detienen a seis policías por nexos criminales
Detienen a seis policías por nexos criminales

Detienen a seis policías por nexos criminales

SLP

El Universal