logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

La mejor manera de celebrar

Fotogalería

La mejor manera de celebrar

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SSPC critica difusión de filtros antialcohol

Se sanciona evasión de filtros y agresiones a agentes, pero casos de violencia son mínimos.

Por Rolando Morales

Julio 26, 2026 12:03 p.m.
A
SSPC critica difusión de filtros antialcohol
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, cuestionó que algunos canales y páginas dedicadas a temas de movilidad y vialidad difundan en tiempo real los puntos donde se instalan los Operativos de Conducción Segura, al considerar que esa práctica resta efectividad a una estrategia enfocada en la prevención de accidentes.

      El funcionario señaló que incluso existen espacios de comunicación que afirman estar interesados en la seguridad vial, pero que son los primeros en publicar la ubicación de los filtros. A su juicio, en lugar de alertar sobre dónde se encuentran los operativos, deberían utilizar sus plataformas para promover acciones de prevención y generar conciencia entre los conductores.

      Villa Gutiérrez insistió en que estos dispositivos no tienen un objetivo recaudatorio, ya que durante su aplicación no se generan infracciones de manera automática. Explicó que la finalidad principal es evitar que personas conduzcan bajo los efectos del alcohol y reducir los riesgos de accidentes viales.

      Ante cuestionamientos sobre la posibilidad de endurecer las medidas mediante sanciones económicas para quienes intenten evitar los filtros, el secretario recordó que la aplicación del Reglamento de Tránsito está limitada a casos específicos. Entre ellos mencionó cuando un conductor busca evadir el operativo, poniendo en riesgo tanto a los agentes como a otros usuarios de la vía.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      También indicó que se sanciona a quienes se niegan a realizar la prueba correspondiente, a las personas que agreden verbal o físicamente a los elementos de seguridad, así como a los conductores que no cuentan con la documentación obligatoria, como licencia, placas, permisos o tarjeta de circulación. Según dijo, los casos de violencia son mínimos, aunque sí se han presentado y han derivado en la aplicación de las disposiciones reglamentaria

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SSPC critica difusión de filtros antialcohol
      SSPC critica difusión de filtros antialcohol

      SSPC critica difusión de filtros antialcohol

      SLP

      Rolando Morales

      Se sanciona evasión de filtros y agresiones a agentes, pero casos de violencia son mínimos.

      Interapas simplifica y agiliza trámites para usuarios
      Interapas simplifica y agiliza trámites para usuarios

      Interapas simplifica y agiliza trámites para usuarios

      SLP

      Rolando Morales

      Nuevas medidas de Interapas buscan facilitar trámites y reducir tiempos de respuesta

      Interapas se entera por la prensa de nuevo consejo del agua
      Interapas se entera por la prensa de nuevo consejo del agua

      Interapas se entera por la prensa de nuevo consejo del agua

      SLP

      Rolando Morales

      El encargado de Interapas afirmó que el organismo no fue informado sobre la instalación del nuevo consejo consultivo de la CEA.

      Galindo pide a funcionarios no mezclar cargos con política
      Galindo pide a funcionarios no mezclar cargos con política

      Galindo pide a funcionarios no mezclar cargos con política

      SLP

      Rolando Morales

      Se advierte que mezclar funciones públicas con política puede ser falta grave o delito.