logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BIENVENIDOS!

Fotogalería

¡BIENVENIDOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Sin definir aún nueva delegada de FGE

Por Redacción

Agosto 11, 2025 03:00 a.m.
A
Sin definir aún nueva delegada de FGE

CIUDAD VALLES.- No hay todavía suplencia para Juana Irma Azuara Lárraga, la titular de la Cuarta Delegación de la Fiscalía General del Estado, quien en septiembre se convertirá en jueza.

Luego de la especulación sobre el nombramiento de un sustituto dentro de la Fiscalía en Valles, la dependencia dio a conocer que no se ha barajado ningún nombre que vaya a quedar en el lugar de Azuara Lárraga, quien ha estado en el cargo de jefa de fiscales desde enero de 2022, en el área geográfica de Valles, Tamuín, Ébano, Tanquián y San Antonio.

La actual delegada ganó la elección para un juzgado de nivel estatal en la pasada elección de personas juzgadoras y tendrá que reportarse en el nuevo empleo a mediados de septiembre de este año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concluye campamento en el Centro Cultural
Concluye campamento en el Centro Cultural

Concluye campamento en el Centro Cultural

SLP

Jesús Vázquez

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma
Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

Detienen a dos sujetos, traían droga y un arma

SLP

Redacción

Listos, choferes para MetroRed
Listos, choferes para MetroRed

Listos, choferes para MetroRed

SLP

Redacción

Ya cumplieron con su capacitación; el 28 de agosto entraría en funciones

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”
Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

Realizan cuarta edición de “Mi mercadito”

SLP

Jesús Vázquez