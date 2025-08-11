Sin definir aún nueva delegada de FGE

CIUDAD VALLES.- No hay todavía suplencia para Juana Irma Azuara Lárraga, la titular de la Cuarta Delegación de la Fiscalía General del Estado, quien en septiembre se convertirá en jueza.

Luego de la especulación sobre el nombramiento de un sustituto dentro de la Fiscalía en Valles, la dependencia dio a conocer que no se ha barajado ningún nombre que vaya a quedar en el lugar de Azuara Lárraga, quien ha estado en el cargo de jefa de fiscales desde enero de 2022, en el área geográfica de Valles, Tamuín, Ébano, Tanquián y San Antonio.

La actual delegada ganó la elección para un juzgado de nivel estatal en la pasada elección de personas juzgadoras y tendrá que reportarse en el nuevo empleo a mediados de septiembre de este año.