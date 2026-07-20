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Rebasada, capacidad de atención a víctimas

Gobiernos federal y estatal modernizarán instalaciones del Centro de Justicia para Mujeres

Por Samuel Moreno

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Rebasada, capacidad de atención a víctimas
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      La atención a mujeres víctimas de violencia en San Luis Potosí enfrenta una creciente demanda que ya rebasa la capacidad operativa del Centro de Justicia para las Mujeres, donde durante 2025 se brindaron 7 mil 772 servicios y 2 mil 911 mujeres acudieron por primera vez.

      San Luis Potosí moderniza Centro Justicia Mujeres

      Ante este escenario, los gobiernos federal y estatal destinarán 6.4 millones de pesos para modernizar sus instalaciones, agilizar la atención y evitar retrasos en los procesos de protección y acceso a la justicia.

      El anexo técnico del convenio de coordinación publicado en el Periódico Oficial del Estado advierte que el principal problema radica en que el Centro opera con equipo tecnológico insuficiente para atender el volumen de expedientes, muchos de ellos relacionados con denuncias, órdenes de protección y datos altamente confidenciales.

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      Recursos tecnológicos y equipamiento para protección

      Además, la infraestructura actual dificulta las atenciones fuera de las instalaciones y pone en riesgo la continuidad del servicio cuando existen fallas eléctricas o de internet.

      Por ello, el recurso será destinado a renovar el sistema tecnológico del Centro mediante la compra de computadoras, servidores, equipo de almacenamiento, infraestructura de conectividad, sistemas de respaldo de energía e impresoras de alta capacidad.

      El proyecto contempla la compra de un vehículo con valor de 490 mil pesos, considerado indispensable para trasladar a mujeres, niñas y niños a los juzgados, hospitales, refugios o casas de emergencia que requieran.

      La inversión asciende a 6 millones 428 mil 519 pesos, de los cuales 1.3 millones corresponden a recursos federales y 5.1 millones a la aportación estatal.

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