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Participará la Canacar en paro nacional

Amenazan con tomar indefinidamente vialidades el próximo lunes

Por Martín Rodríguez

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Participará la Canacar en paro nacional
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      La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) de San Luis Potosí, anunció que se suma al paro nacional del transporte que iniciará este lunes 26 de octubre y por tiempo indefinido, por inseguridad de extorsiones cobro de piso y carreteras con infraestructura deficiente, anunció Norberto Cueto, presidente estatal del organismo empresarial.

      Informó que hay reducción de estímulos fiscales, además de generar una situación económica que compromete a miles de empresas y a los empleos que dependen de ellas. 

      En las empresas incluyen conductores operadores personal operativo y administrativo, es decir los empleos directos que se generan a partir de esta actividad económica. 

      Explicó que el transporte genera una contribución del 3.5 por ciento del producto interno bruto del país.

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      Dijo que los transportistas no han dejado de trabajar ni de cumplir ni de distribuir los productos que México necesita, pero desde la propia autoridad no se está entendiendo la relevancia del 

      sector autotransporte. 

      Agregó que el transporte genera otras cadenas de valor tales como el uso de la gasolina, las refacciones que los vehículos requieren o servicios adicionales que ayudan a sostener los camiones de trabajo. El transporte también es el principal eje de la logística, es decir el que mueve todos los productos que la gente necesita para su supervivencia, en el entendido de que más del 80% de las mercancías del país se mueven a través del sector 

      del autotransporte. 

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