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La actualización de los montos para contratar obra pública durante 2027, no se aplica acorde al incremento de 3.75% en la inflación que los propios diputados del Partido Verde toman como base.

Iniciativa y propuesta del Partido Verde

De acuerdo con el documento, la iniciativa plantea elevar de un millón 510 mil a un millón 550 mil pesos, el límite de adjudicación directa, el 2.65% más sin explicar la diferencia.

La propuesta, firmada por César Arturo Lara, María Vázquez, Luis Castro y María Castro, plantea actualizar los montos de contratación de obra pública y servicios relacionados, en cumplimiento del artículo 94 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado.

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Ajustes basados en inflación y montos específicos

La exposición de motivos sustenta el ajuste en la proyección de inflación general media de 3.75% del Banco de México, estimada hasta octubre de 2026.

La iniciativa establece además que la invitación restringida pase de 4 millones 260 mil a 4 millones 420 mil, mientras que la licitación pública comenzaría a partir de 4 millones 420 mil pesos con un centavo, sin IVA.

Para los servicios relacionados con obra, proponen elevar de 450 mil a 470 mil pesos el límite de adjudicación directa y de 910 mil a 940 mil pesos el de invitación restringida. La licitación iniciaría en 940 mil pesos con un centavo.

Además de la diferencia en el porcentaje aplicado a la adjudicación directa, el decreto propuesto contiene una incongruencia en su artículo transitorio: aunque establece montos para 2027, señala que entrarían en vigor el 16 de enero de 2026, fecha correspondiente al decreto vigente.